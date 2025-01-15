Dışişleri: Filistin Devleti'nin kurulması için müzakerelere bir an önce başlanmalıdır

Gazze’de İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve esir takası konusunda anlaşılması ardından Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama yayınladı.

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ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, bu akşam İsrail ve Hamas’ın ateşkes için anlaştığını duyurdu.

Trump’ın ardından ABD Başkanı Joe Biden da tarafların ateşkes ve esirleri bırakmak konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Görüşmelerde yer alan Katar Başbakanı ise anlaşmanın önümüzdeki pazardan (19 Ocak) itibaren uygulanacağını duyurdu.

Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı’ndan da açıklama geldi.

Bakanlık, anlaşmanın memnuniyetle karşılandığını, Gazze’ye yardımın acil olduğunu ve Ortadoğu’da kalıcı barış için ‘1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti’nin kurulması için barış müzakerelerine bir an önce başlanması gerektiğini’ belirtti.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

“Katar ve Mısır başta olmak üzere, arabulucu ülkelere çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz.

Bundan sonraki süreçte mutabakatın tüm aşamalarının hayata geçirilmesi, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve Gazze’ye acil biçimde insani yardım ulaştırılması gerekmektedir. Uluslararası toplum, İsrail’in bu hususlardaki sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamalıdır.

Orta Doğu’da kalıcı barış ve istikrar, Filistin’e barış gelmesi ve Filistinlilerin maruz kaldığı adaletsizliğin sona ermesiyle mümkündür.

Bu çerçevede, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin kurulmasına yönelik barış müzakerelerine bir an önce başlanmalıdır.

Türkiye, önümüzdeki süreçte de Filistin halkına destek olmaya devam edecektir.”