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Yaramazlara biraz batar!

Trump'ın Beyaz Saray'a davet ettiği ilk isim Netanyahu

ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci başkanlık döneminde davet ettiği ilk isim İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu oldu.

Fotoğraf: AA

Trump ile Netanyahu, 4 Şubat’ta Beyaz Saray’da görüşecek.


Trump’ın imzasını taşıyan davette şu sözlere yer verildi:

“Sayın başbakan, sizi resmi olarak önümüzdeki hafta Beyaz Saray’a davet ediyorum. İsrail ile komşularına nasıl barış getirebileceğimizi ve ortak düşmanlarımıza karşı koyma çabalarımızı konuşmak için sabırsızlanıyorum. İkinci dönemimde ağırlayacağım ilk yabancı lider olmanız benim için bir onurdur.”

İsrail basını da görüşmede Gazze’deki ateşkes başta olmak üzere bölgedeki konuların ele alınmasının beklendiğini yazdı.

Trump geçtiğimiz günlerde Gazze şeridinin ‘temizlenmesi’ için Filistinlilerin Ürdün ve Mısır’a yollanmasını, bu bölgelerde Filistinliler için yeni yerleşim yerleri inşa edilmesini önermişti.

Bu öneriyse Ürdün ve Mısır taraflarınca tepkiyle karşılanmıştı.

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