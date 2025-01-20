Erdoğan: Trump ile birinci dönemdeki dostluğumuzun devamı çok önemli

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “(ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump ile) Birinci dönemdeki dostluğumuzun aynen devamı bizim için çok önemli” dedi.

Fotoğraf: AA

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Robert Fico ile ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan, Trump’ın yemin törenine ve başkanlık koltuğundaki ikinci dönemine ilişkin “Birinci dönemdeki dostluğumuzun aynen devamı bizim için çok önemli” dedi.

Erdoğan’ın konuşması özetle şöyle:

İsrail-Hamas ateşkes anlaşması

* Filistin direniş örgütü Hamas ile İsrail arasında varılan Ateşkes mutabakata’nın İsrail’in tüm diretmelerine rağmen dün itibariyle hayata geçmiş olması memnuniyet vericidir. Bundan sonraki süreçte mutabakatın tüm aşamalarını hayata geçirilmesi ve Gazze’ye kesintisiz insani yardımların ulaştırılması gerekmektedir.

* Uluslararası toplum İsrail’in bu hususlardaki sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamalıdır. Biz Türkiye olarak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen bir Filistin Devleti kurulana dek sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz.

* Dayanışmamızın bugün ilan ettiğimiz stratejik ortaklığımız (Slovakya ile) temelinde güçlenerek devam edeceğine inandığımı özellikle belirtmek istiyorum.

Rusya-Ukrayna Savaşı

* Ukrayna-Rusya arasındaki savaş bizleri ciddi manada rahatsız eden bir savaş. Bir tahıl koridoru meselesinde bizler ne kadar çırpındıysak çözemediler, halledemediler. Biz 30 milyon ton tahılı naklettik, orada kaldık. Bizler Afrika’ya gerekli miktarda tahılı ulaştıramadık. Putin biz vermeye hazırız, öbür taraf da hazırız dedi. Hadi verin dediğimizde bu gerçekleşmedi.

* Putin Avrupa Birliği’ne tahıl verilmesinden taraf değil. Fakir ülkere tahıl verilmesine varım dedi. Oradan beklediğimiz neticeyi alamadık. Doğal gazda da aynı şekilde Ukrayna mademki Slovakya’ya doğal gazı kesti, biz adımı atalım ve Slovakya’nın doğal gaz noktasındaki ihtiyacını Dışişleri Bakanım (Hakan Fidan), Lavrov ile ve ben de Putin’le görüşmek suretiyle bunu neticeye bağlayalım dedim. Bu hafta içinde bu adımı atacağız.

* Ukrayna-Rusya savaşının bitmesi için Türkiye olarak üzerimize ne düşüyorsa onu yaparız. Biz savaşlardan yana değil, barıştan yanayız. Barış da dünyada inanıyoruz ki ülkelerin birbirleriyle olan dayanışması devam etsin. Ne varsa barışta var. Savaşla bir yere varılmaz. Bir an önce bunu halletmemiz lazım.

Trump’ın göreve gelişi

* Birinci dönemdeki dostluğumuzun aynen devamı bizim için çok önemli. Seçimi kazandığı günün ertesinde kendisi ile görüşmem olmuştu. Şimdi bu dönemde de ara görüşme yaptık. Israrla ‘Rusya-Ukrayna savaşını ben bitiririm’ dediğine göre biz de tabii bu konuda Türkiye’ye ne düşüyorsa gerekeni yaparız. Çünkü dünyada biz savaşlardan yana değiliz. Türkiye olarak barıştan yanayız.

* Bu barışla biz dünyada inanıyoruz ki ülkelerin birbiri ile dayanışması devam etsin. Bu konuda ne varsa barışta var. Savaşla bir yere varılmaz ve bir an önce de bunu halletmemiz lazım. Sayın Trump ile yapacağımız görüşmelerde bunları masaya yatırıp adımlarımızı da ona göre atacağız. Trump’ın ikinci dönemi tüm insanlık için hayırlı olsun diyorum.