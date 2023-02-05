Erdoğan: Dışişleri, büyükelçilere ‘Hesabı ağır ödersiniz’ dedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki konsolosluklarını ‘güvenlik’ gerekçesiyle kapatan ülkelerin büyükelçilere Dışişleri Bakanlığı’nda ‘ültimatom verildiğini’ söyledi: “Dışişleri bakanlığımız bunları çağırdı, ültimatomu verdi. ‘Devam ettirecek olursanız hesabını ağır ödersiniz’ dedi.”

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Adnan Menderes Üniversitesi’nde düzenlenen AKP etkinliğine katılan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Avrupa’sından Amerika’sına küresel güçler 14 Mayıs seçimlerini etkilemek için yoğun çaba harcıyor. Şahsım aleyhine yürütülen alçakça kampanyalar bunun için.

* Muhalefetin gerek cumhurbaşkanı adaylığımız gerekse YSK üzerinden oluşturmaya çalıştığı sahte gündemin sebebi yurt dışı patentli girişimlere destek olmak.

* (İstanbul’da konsoloslukların kapatılması) Dışişleri Bakanlığımız bunları çağırdı, ültimatomu verdi. “Devam ettirecek olursanız hesabını ağır ödersiniz” dedi. Pazartesi günü kabine toplantımız var. Orada da gerekli kararları alacağız

Ne olmuştu?

İsveç’te 21 Ocak’ta aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın Kuran yakmasına izin verilmesi Türkiye’de tepkilere yol açmıştı. Paludan, İsveç’ten sonra 27 Ocak’ta da Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da Kuran yakarken, Danimarka’nın Ankara büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştı.

Bunun ardından Türkiye’de bir terör saldırı düzenlenebileceğine dair ABD’den uyarılar gelmiş, ABD’nin elindeki istihbaratı diğer ülkelere de aktarmasından sonra 27 Ocak’ta ABD, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, İsveç ve İsviçre Türkiye’ye ilişkin seyahat uyarıları yayımlamıştı.

Aynı zamanda Hollanda, Almanya, Fransa ve İsviçre ‘terör riskini’ gerekçe göstererek İstanbul’daki temsilciliklerini geçici olarak kapatmıştı.

Konsolosluklarını kapatan ülkelerin de aralarında olduğu dokuz ülkenin büyükelçileri 2 Ocak’ta Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştı.