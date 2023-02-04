Konsolosluklar saldırı tehdidiyle kapatılmıştı: İstanbul’da 15 IŞİD’li tutuklandı

Konsolosluklara saldırı talimatı aldığı gerekçesiyle gözaltına alınan radikal İslamcı örgüt IŞİD üyesi 15 kişi tutuklandı.

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, IŞİD’den bazı başkonsolosluklar ile Hristiyan ve Musevi vatandaşların ibadethanelerine yönelik eylem talimatı aldıkları öne sürülen 15 şüpheli yakalandı.

AA’nın haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD’in faaliyetlerinin deşifresi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, MİT ve İstihbarat Şube Müdürlüğünden iletilen bilgiler doğrultusunda, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakılmasının ardından IŞİD’in Horasan Vilayeti (ISKP) lider kadrosu tarafından İstanbul’daki İsveç ve Hollanda başkonsoloslukları ile Hristiyan ve Musevi vatandaşlara ait ibadethanelere yönelik eylem düzenleme talimatı verildiği öne sürülen 15 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerin, IŞİD ve çatışma bölgeleriyle bağlantıları bulunduğu ancak başkonsolosluklar ile Hristiyan ve Musevi vatandaşlara ait ibadethanelere yönelik somut tehditleri tespit edilemediği kaydedildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheli tutuklandı.

Ne olmuştu?

İsveç’te 21 Ocak’ta aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın Kuran yakmasına izin verilmesi Türkiye’de tepkilere yol açmıştı. Paludan, İsveç’ten sonra 27 Ocak’ta da Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da Kuran yakarken, Danimarka’nın Ankara büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştı.

Bunun ardından Türkiye’de bir terör saldırı düzenlenebileceğine dair ABD’den uyarılar gelmiş, ABD’nin elindeki istihbaratı diğer ülkelere de aktarmasından sonra 27 Ocak’ta ABD, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, İsveç ve İsviçre Türkiye’ye ilişkin seyahat uyarıları yayımlamıştı.

Aynı zamanda Hollanda, Almanya, Fransa ve İsviçre ‘terör riskini’ gerekçe göstererek İstanbul’daki temsilciliklerini geçici olarak kapatmıştı.