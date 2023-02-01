Endişe spora da yansıdı: İsveç milli takımı İstanbul’daki şampiyonaya katılmamayı değerlendiriyor

İsveç milli takımı, güvenlik endişeleri nedeniyle İstanbul’da düzenlenecek Avrupa Salon Atletizm Şampiyonasına katılıp katılmayacağını değerlendiriyor.

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İsveç’te Kuran’ın yakılması eylemine izin verilmesiyle ilgili gerginlik ve güvenlik endişeleri spora da yansıdı.

DW Türkçe’nin haberine göre İsveç milli atletizm takımının koçu Kajsa Bergqvist, 2-5 Mart tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek Avrupa Salon Atletizm Şampiyonasına katılıp katılmayacaklarını değerlendirdiklerini açıkladı.

Bergqvist, “Sokaklarda İsveç bayraklarının yakıldığını gördüğünüzde tabii huzursuz edici bir his” diye konuştu. Gelişmeleri takip ettiklerini belirten Bergqvist, ekibin İstanbul’a giderek yarışmak istediğini, ancak bunun sadece güvenliğin el vermesi durumunda söz konusu olabileceğini söyledi.

Ne olmuştu?

İsveç’te Danimarkalı-İsveçli aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kuran yakma eylemine izin verilmesi Türkiye’de tepkilere yol açmıştı. Paludan 21 Ocak’ta büyükelçilik önünde Kuran’ı yakmıştı.

Bunun üzerine İsveç’in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştı. Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç savunma Bakanı Pål Jonson’ın Türkiye ziyaretini iptal etmişti.

Gerilim tırmanırken, Batı ülkeleri olası saldırılara karşı Türkiye hakkında seyahat uyarısında bulunmuştu.