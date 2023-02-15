Çinli görevliyi ‘zorla’ Müslüman yapmışlar

TRT dahil iktidar yanlısı medyanın, depremden sonra Türkiye’ye gelen Çinli bir arama kurtarma görevlisinin Müslümanlığa geçtiği yolundaki haberi kurmaca çıktı. Görevliyi elinde Kuran’la gösteren görsel de fotoşoplanmış.

Çinli görevli fotoşoplanmış. (Twitter)

13 Şubat’ta soysal medyada bir hesaptan adı ‘Jun Cang’ olarak görevlinin ‘Müslüman olarak Yusuf adını aldığı’ ortaya atıldı. Dahası, görevliyi camide elinde Kuran’la gösteren bir fotoğraf paylaşıldı.

Önce İHA, sonra da Yeni Şafak, Yeni Akit, Türkiye gibi gazeteler, paylaşımın ‘üstüne atladı.’ Habere göre ‘Jun Cang’ enkazda bir Kuran bulmuş, bunun üzerine Müslümanlığı seçmişti.

Haberde şöyle dendi:

“Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden olan Malatya’ya gelen Çin Halk Cumhuriyeti arama kurtarma ekibi, Artvin’in Yusufeli ilçesinden gelen belediye ekipleri ile birlikte arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Çinli arama kurtarma ekibinde görevli Jun Cang, enkaz altında Kur’an-ı Kerim’i görünce çıkartarak, Yusufeli ekibinden Sinan Kaçmaz’a teslim etti. Kaçmaz, enkaz altından çıkan Kur’an-ı Kerim’i Cang’a hediye etmeye karar verdi. Kur’an-ı Kerim’i alan Jun Cang, kelimeyi şahadet getirerek Müslüman oldu. Bunun üzerine Kaçmaz, Çinli arama kurtarma personeline Yusuf ismini verdi.”

Görseller ilk olarak Hassas Haberler adlı bir Twitter hesabından paylaşıldı.

Ancak söz konusu fotoğraf gerçek değil. Görseldeki kişilerin kaş, göz, boyun ve el farklı yerlerde.

Görselin net hali şöyle:

Paylaşılan görsellerin bulanıklaştırılmamış halleri.

Kişilerin gözlerine ve boyunlarına bakıldığında bunların fotoşopla yapıldığı anlaşılıyor.

Gözler farklı yerlere bakıyor. Boyunlarda bozukluk net fotoğraflarda görülüyor.

Bulanıklaştırılıp ayrıntılar saklanmış

Söz konusu görsel bulanıklaştırılarak ayrıntılar gizlenmiş.

TRT ‘haber‘i kaldırdı ancak diğer yayınlarda duruyor.