Cemevlerine düzenlemelerin de yer aldığı kanun teklifinin ilk 20 maddesi kabul edildi

Cemevleri ve madenci yakınlarıyla ilgili düzenlemelerin de yer aldığı torba kanun teklifinin ilk 20 maddesi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

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TBMM Genel Kurulu’nda AKP’nin Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ikinci bölümü görüşüldü. Teklifin 14. maddesiyle başlayan görüşmelerde, teklifin 20. maddesine kadar olan bölümü kabul edildi.

ANKA’nın haberine göre cemevleriyle ilgili düzenlemelerin yer aldığı torba kanun teklifiyle belediyelerin, imar planlarını yaparken bölgenin şartları ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak cemevlerine yer ayrılması ve cemevi yapılabilmesi için de kaymakam veya validen izin alınması öngörülüyor.

Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve ilçe belediyelerinin cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını yapmasının ve malzeme desteği sağlamasının önü açılıyor. Belediye ve bağlı kuruluşlar tarafından verilen indirimli veya ücretsiz içme ve kullanma suyu imkanının, cemevlerine de tanınmasına ilişkin düzenleme yer alıyor.

Maden düzenlemesi

Teklife Amasra’daki maden faciasının ardından eklenen maddelerle kömür ve linyit madenlerinin yeraltı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının, genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borçları terkin edilecek ve ölüm tarihinde sigortalıya ilişkin şartlar aranmadan hak sahiplerine aylık bağlanması öngörülüyor.

Maden kazasında hayatını kaybeden maden işçilerinin yakınlarına destek paketi de düzenlemeye eklenen maddeler arasında. Buna göre kömür ve linyit madenlerinin yeraltı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının, genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borçları terkin edilecek ve ölüm tarihinde sigortalıya ilişkin şartlar aranmadan hak sahiplerine aylık bağlanacak. Bu şekilde bağlanan aylıklara ilişkin primlerin eksik olan kısmı, Hazine ve Maliye Bakanlığınca Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenecek.

Ölen sigortalının anne ve babasına, her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere ‘gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması’ şartları aranmadan gelir ve aylık bağlanacak.