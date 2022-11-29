Casusluktan yargılanan DEVA kurucusu Metin Gürcan hakkında müebbet istemi

Casusluk suçlamasıyla yargılanan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan’ın duruşması görüldü.

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Ankara 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesinde kapalı görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Gürcan ve avukatları katıldı.

Duruşmada savcı esas hakkında mütalaasını dosyaya sundu. Mütalaada, yabancı devlet görevlileriyle görüşmeler fiziki ve teknik takiple tespit edilen Gürcan’ın aktardığı bilgilerin, açık kaynaklardan elde edilmeyecek içeriklere sahip olduğu kaydedildi.

Gürcan’ın savunmasında, yabancı diplomatlara, açık kaynaklardan derlediği bilgileri verdiğini iddia ettiği aktarılan mütalaada, elde edilen ortam dinlemesi kayıtları sonucuysa bu bilgilerin, ‘gizli kalması gereken bilgiler’ arasında bulunduğunun belirlendiği aktarıldı.

‘Milli güvenliği ilgilendiren bilgiler verdi’

Mütalaada, Gürcan’ın, 2016’da görüşmeye başladığı yabancı diplomatlara aktardığı bilgiler arasında milli güvenliği ilgilendiren stratejik bilgilerin yer aldığı kaydedildi.

Bu kapsamda Gürcan’ın, ‘devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla zincirleme biçimde açıklama’ suçundan müebbet, ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla zincirleme biçimde temin etme’ suçundansa 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Duruşmada, sanık Gürcan ve avukatlarının, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep ettiği belirtildi. Duruşmaya 9 Mart’ta devam edilecek.