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Yaramazlara biraz batar!

Borsadaki yükseliş tavana yaklaştı

Düzenlemeler sonrası yeniden açılan Borsa İstanbul’da yükseliş yüzde 9’u aştı. Hisse geri alım programı açıklayan şirketler tavan yaptı.

Fotoğraf: AA

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geçen hafta çarşamba gününden itibaren işlemlerin durdurulduğu Borsa İstanbul’da düzenlemeler sonrası şirketler hisse geri alım kuyruğuna girdi.


Diğer yandan bireysel emeklilik sistemi (BES) portföyündeki borsa katkısındaki değişiklikle borsaya 10 günde 10 milyar TL gireceği hesaplanıyor. Merkez Bankası da tahvil alımını duyurdu.

Tüm bu gelişmeler borsada yükselişi getirdi. 

Saat 11:30 itibariyle yükseliş yüzde 10’a yaklaşmış durumda.

THY gibi hisse geri alımlarını duyuran şirketlerse tavan yaptı.

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