BM: Afganistan’daki insani krize çare olması amacıyla 600 milyon doları aşkın paraya ihtiyaç var

Birleşmiş Milletler (BM), büyük bir insani krizin yaşandığı Afganistan için 600 milyon doları aşkın (5,07 milyar lira) yardım toplanması gerektiğini duyurdu.

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Afganistan’da asker bulunduran ABD ve NATO güçlerinin çekilmeye başlamasıyla ülkede ilerlemeye başlayan radikal İslamcı Taliban, 6 Eylül’de ülkede kontrolü tamamen ele geçirdiğini duyurmuştu. Bir gün sonra ise Molla Muhammed Hasan başkanlığında ‘geçici hükümet’in kurulduğunu açıklamıştı.

Pazartesi günü, İsviçre’nin Cenevre kentinde, ülkeye insani yardım için konferans düzenleyeceği anımsatan BM’nin açıklamasında, ilk etaptaki hedef olan 600 milyon doların milyonlarca kişinin temel ihtiyaçlarını karşılayacağı belirtilerek, “Afgan halkı acil olarak gıda, ilaç, temiz su, sağlık hizmeti ve kanalizasyon sistemine ihtiyacı var” dendi.

Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinden sonra yaşanan zorlu sürece gönderme yapılan açıklamada, bunun yanı sıra kuraklık, dolayısıyla gıda krizi ve pandeminin de halkın yaşam koşullarını güçleştirdiği, nüfusun yarısının yardıma ihtiyacı olduğu vurgulanarak, “Son gelişmeler halkı daha da korumasız hale getirdi. Ekonomi kötü. Kadın hakları konusunda ciddi endişeler var” ifadelerine yer verildi.

‘Nakit desteği hayati’

BM, uluslararası nakit desteğinin ülke için hayati olduğunun altını çizdi.

Taliban ülkenin kontrolünü ele geçirmeden önce 550 bin kişinin çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığını anımsatan BM yönetimi, günümüzde 3,5 milyon kişinin evinden uzakta yaşadığını vurguladı.

Pazartesi günkü konferansa BM’nin üst düzey isimlerinin yanı sıra Kızılhaç dahil uluslararası yardım derneklerinin temsilcileri katılacak.

Toplanacak paranın üçte biri BM Dünya Gıda Programı tarafından kullanılacak. Bölge direktörü Anthea Webb, “Hayat kurtarmak için zamanla yarışıyoruz. Gıda stokları tükenmek üzere, acil destek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

AB’den mali yardımı artırma sinyali

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Balazs Ujvari, Birliğin gerektiğinde Afganlar için yapacağı insani yardımın miktarını artırabileceğini söyledi.

Ujvari şunları dile getirdi: “Durumu izlemeye devam edeceğiz. Ek ihtiyaçlar ortaya çıkarsa, ek fonlar oluşturmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.”

Ujvari, ayrıca, AB’nin ülke içinde ve dışındaki Afganlar için yapacağı insani yardımın miktarının 50 milyondan 200 milyon avroya çıkarıldığını anımsattı.