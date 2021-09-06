Taliban: Penşir kontrol altına alındı, savaş sona erdi

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Penşir vilayetinin kontrol altına alındığını ve savaşın tamamen sona erdiğini ifade etti. Mücahid, “Penşir halkı, diğer Afganistan vatandaşlarıyla eşit haklara sahiptir. Herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulmayacaklardır” dedi.

Ülkenin büyük bölümünde kontrolü ele geçiren radikal İslamcı Taliban, kuzeyde Penşir vadisinde direnişle karşılaşmıştı. Bu bölgedeki güçlerin başında 2001’de Taliban tarafından öldürülen ünlü Afgan lider Ahmet Şah Mesud’un oğlu Ahmet Mesud bulunuyordu. Dün Pakistan desteği ile yapıldığı iddia edilen saldırılarda Mesud’a yakın birçok ismin hayatını kaybettiği doğrulandı. Mesud, Taliban’a müzakere çağrısı yapmıştı.

Çatışmalar esnasında bölgede hiçbir mülke zarar verilmediğini öne süren Mücahid, Penşir yöneticilerinin bölge halkı arasından seçileceğini bildirdi.

Birkaç gündür bölgeye gıda girişinin olmadığını dile getiren Mücahid, Penşir’de hayatın normale döndüğünü ve gıda girişinin başladığını belirtti.

نمایه تصویری فتح ولایت پنجشیر pic.twitter.com/rvMLVgSD46 — عمر افغان (@umar313afg) September 6, 2021

‘İslami bir anayasa olacak’

Hükümetin ilan edilmesiyle ilgili net bir tarih vermeyen Mücahid, anayasayla ilgili soruya, “Ülke ve halkın sorunlarına cevap verebilecek İslami bir anayasa olacak” cevabını verdi.

Mücahid, “Muhtemelen geçici bir hükümet olacak, böylece onu değiştirme ve performansını iyileştirme fırsatı bulacağız. Şu anda seçim yok. Bir sonraki hükümet, bir sonraki sürecin nasıl ilerleyeceğine karar verir” dedi.

‘Türkiye, Katar ve BAE’den ekipler devam ediyor’

Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’ndaki çalışmaların sürdüğünü belirten Mücahid, “Katar, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden teknik ekipler, Kabil Havalimanı’nı yeniden kullanıma hazırlamak için çalışmalarına devam ediyor. ABD güçleri çekilmeden önce havalimanına ağır hasar verdiler. Bu da işgalcilerin Afgan halkıyla olan düşmanlığının son göstergesiydi” dedi.

Havalimanı yeniden yapılırken, insani yardımın da gelmeye devam ettiğini açıklayan Mücahid, birçok ülkenin taahhütte bulunduğunu ve diğer ülkelerin de insani yardımda bulunmalarını umduklarını söyledi.

‘Kadınların taleplerine kulak veriyoruz’

Kadınların hak talepleriyle ilgili soru yanıtlayan Mücahid, şunları söyledi: “Kadınlar bizim toplumumuzun önemli bir parçasıdır. Taleplerine kulak veriyoruz. Henüz hükümet kurulmadığı ve konuyla ilgili yetkililer belirlenmediği için taleplerine cevap verilemiyor. Biraz sabretsinler, kurumlar yerleşince isteklerine yanıt verilecektir.”

Taliban’ın kontrolü almasından sonra kadınlara kısıtlamalar getirilmişti. Geçen gün kadınların yaptığı eyleme ise Taliban güçleri müdahale etmişti. Kadınların tüm dünyaya yardım çağrısı ülkede bugün Taliban’ın, sekiz aylık hamile polisi evinde silahla vurarak öldürdüğü belirtilmişti.