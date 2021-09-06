Diken

Yaramazlara biraz batar!

Taliban: Penşir kontrol altına alındı, savaş sona erdi

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Penşir vilayetinin kontrol altına alındığını ve savaşın tamamen sona erdiğini ifade etti. Mücahid, “Penşir halkı, diğer Afganistan vatandaşlarıyla eşit haklara sahiptir. Herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulmayacaklardır” dedi.

Ülkenin büyük bölümünde kontrolü ele geçiren radikal İslamcı Taliban, kuzeyde Penşir vadisinde direnişle karşılaşmıştı. Bu bölgedeki güçlerin başında 2001’de Taliban tarafından öldürülen ünlü Afgan lider Ahmet Şah Mesud’un oğlu Ahmet Mesud bulunuyordu. Dün Pakistan desteği ile yapıldığı iddia edilen saldırılarda Mesud’a yakın birçok ismin hayatını kaybettiği doğrulandı. Mesud, Taliban’a müzakere çağrısı yapmıştı.


Çatışmalar esnasında bölgede hiçbir mülke zarar verilmediğini öne süren Mücahid, Penşir yöneticilerinin bölge halkı arasından seçileceğini bildirdi.

Birkaç gündür bölgeye gıda girişinin olmadığını dile getiren Mücahid, Penşir’de hayatın normale döndüğünü ve gıda girişinin başladığını belirtti.

‘İslami bir anayasa olacak’

Hükümetin ilan edilmesiyle ilgili net bir tarih vermeyen Mücahid, anayasayla ilgili soruya, “Ülke ve halkın sorunlarına cevap verebilecek İslami bir anayasa olacak” cevabını verdi.

Mücahid, “Muhtemelen geçici bir hükümet olacak, böylece onu değiştirme ve performansını iyileştirme fırsatı bulacağız. Şu anda seçim yok. Bir sonraki hükümet, bir sonraki sürecin nasıl ilerleyeceğine karar verir” dedi.

‘Türkiye, Katar ve BAE’den ekipler devam ediyor’

Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’ndaki çalışmaların sürdüğünü belirten Mücahid, “Katar, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden teknik ekipler, Kabil Havalimanı’nı yeniden kullanıma hazırlamak için çalışmalarına devam ediyor. ABD güçleri çekilmeden önce havalimanına ağır hasar verdiler. Bu da işgalcilerin Afgan halkıyla olan düşmanlığının son göstergesiydi” dedi.

Havalimanı yeniden yapılırken, insani yardımın da gelmeye devam ettiğini açıklayan Mücahid, birçok ülkenin taahhütte bulunduğunu ve diğer ülkelerin de insani yardımda bulunmalarını umduklarını söyledi.

‘Kadınların taleplerine kulak veriyoruz’

Kadınların hak talepleriyle ilgili soru yanıtlayan Mücahid, şunları söyledi: “Kadınlar bizim toplumumuzun önemli bir parçasıdır. Taleplerine kulak veriyoruz. Henüz hükümet kurulmadığı ve konuyla ilgili yetkililer belirlenmediği için taleplerine cevap verilemiyor. Biraz sabretsinler, kurumlar yerleşince isteklerine yanıt verilecektir.”

Taliban’ın kontrolü almasından sonra kadınlara kısıtlamalar getirilmişti. Geçen gün kadınların yaptığı eyleme ise Taliban güçleri müdahale etmişti. Kadınların tüm dünyaya yardım çağrısı ülkede bugün Taliban’ın, sekiz aylık hamile polisi evinde silahla vurarak öldürdüğü belirtilmişti.

Görgü şahitleri: Taliban sekiz aylık hamile polisi öldürdü

Taliban, Penşir vilayetinin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu; direnişçiler yalanladı

Altı maddede: Afgan ordusu neden bu kadar çabuk dağıldı?

Afgan akademisyen Türkiye’ye göçün nedenlerini ve ordudaki çöküşü anlattı

SON HABERLER

İstanbul’unuzu nasıl alırsınız?

Gökhan Akçura kuyumcu titizliğiyle önceki kitaplarında olduğu gibi bu kez de ele aldığı İstanbul’da bizi tarihsel ve farklı yaşantılardan bir yolculuğa çıkartıyor.

Covid-19 aşısını kim, neden reddediyor?

ünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, insanların neden aşı olmayı reddettiğini ele aldı. ABD’de şu anda 100 binin üzerinde kişi Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılıyor ve her gün 1.000’den fazla insan ölüyor. Bunlar hayatın her kesiminden insanlar – zengin ve fakir, beyaz yakalı ve mavi yakalı, yaşlı ve genç.

Fakirlere dış politika

Mevcut koşullarda önümüzdeki dönemde dış politikanın bizatihi kendisiyle içerideki algısı arasındaki makasın açıldığını görebiliriz. Dolayısıyla hükümetin ne söylediğinden çok ne yaptığına odaklanmak, giderek daha da önemli olacak.