Taliban ‘geçici hükümet’ini açıkladı

Afganistan’da Radikal İslamcı örgüt Taliban, dün ülkede kontrolü tamamen ele geçirdiğini duyurmasının ardından Molla Muhammed Hasan başkanlığında ‘geçici hükümet’in kurulduğunu açıkladı.

Penşir’e giren Taliban militanları. (Fotoğraf: AA)

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, başkent Kabil’de düzenlediği basın toplantısında ‘geçici hükümet’te yer alacak isimleri duyurdu.

Mücahid, ‘başbakan vekili’ adlı mevkiye Hasan’ın getirildiğini belirtirken yardımcılığı olarak adlandırılan mevki için Molla Abdulgani Birader ve Abdusselam Hanefi’yi getirdiklerini söyledi.

Taliban, dün, Penşir vilayetinde Ulusal Direniş Cephesi lideri Ahmet Mesud güçleriyle çatışmaların sona erdiğini, bölgede tam kontrolü sağladıklarını duyurmuştu.

‘Protestolar kışkırtma amaçlı’

Mücahid, ‘geçici hükümet’i ilan ettiği görüşmede konuştu. Kimsenin, Taliban’ın, Pakistan’ın menfaatine mücadele verdiğini ispat edemeyeceğini iddia eden örgüt sözcüsü, “Biz ABD dahil tüm ülkelerle iyi ilişkiler kurmak istiyoruz” dedi.

Ülkede devam eden protesto gösterine de değinen Mücahid, ‘insanlar kışkırtılarak şehirlerde kaos ortamı yaratılmaya çalışıldığını’ iddia etti.

Örgüt sözcüsü şunları söyledi: “Göstericilerin, nerede, ne zaman gösteri yapacağı konusunda izin almaları ve gösterinin içeriğine dair Adalet Bakanlığı ve polise bilgi verilmesi gerekiyor. Bunların hiçbiri yapılmadan gerçekleştirilen protestolar, ortalığı karıştırmaya çalışmaktan başka bir şey değildir.”