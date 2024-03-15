En yaygın kripto para birimi Bitcoin şu an 67 bin 480 dolar seviyesinde ilerliyor.

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Ekim 2023’e 28 bin doların altında giren Bitcoin, yılı 42 bin 141 dolarla kapatmıştı. Bitcoin ocakta, ABD’nin spot Bitcoin ETF’lere onay vermesiyle 48 bin 700 dolar seviyesini bile görmüştü. Sonrasında dalgalanan Bitcoin ocak ayında 40-48 bin dolar arasında seyretmişti.

Fed, ocaktaki toplantısında faizi sabit bırakmış, sonrasında da ‘indirim sinyali’ vermişti. Fed’in kararından önce 43 bin 700 dolar seviyesinde bulunan Bitcoin 41 bin 900 dolar seviyesine kadar düşmüştü.

Sonrasında tekrardan yükselişe geçen Bitcoin dört hafta önce 50 bin doları geçmiş ve bir süre bu seviyede seyretmişti. Bitcoin iki hafta önce ani bir yükselişle 57 bin doları, geçtiğimiz günlerde de 62 bin doları görmüştü.

Dün 73 bin 800 dolar seviyesini görerek rekor tazeleyen Bitcoin şu an 67 bin 480 dolar seviyesinde ilerliyor.