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Yaramazlara biraz batar!

Bitcoin 72 bin doları da geçti

En yaygın kripto para birimi Bitcoin şu an 72 bin 130 dolar seviyesinde ilerliyor.

bitcoin HODL
Fotoğraf: AA

Ekim 2023’e 28 bin doların altında giren Bitcoin, yılı 42 bin 141 dolarla kapatmıştı. Bitcoin ocakta, ABD’nin spot Bitcoin ETF’lere onay vermesiyle 48 bin 700 dolar seviyesini bile görmüştü. Sonrasında dalgalanan Bitcoin ocak ayında 40-48 bin dolar arasında seyretmişti.


Fed, ocaktaki toplantısında faizi sabit bırakmış, sonrasında da ‘indirim sinyali’ vermişti. Fed’in kararından önce 43 bin 700 dolar seviyesinde bulunan Bitcoin 41 bin 900 dolar seviyesine kadar düşmüştü.

Sonrasında tekrardan yükselişe geçen Bitcoin dört hafta önce 50 bin doları geçmiş ve bir süre bu seviyede seyretmişti. Bitcoin iki hafta önce ani bir yükselişle 57 bin doları, geçtiğimiz günlerde de 62 bin doları görmüştü.

Dünü 68 bin 800 dolar seviyesinde kapatan Bitcoin şu an 72 bin 130 dolar seviyesinde ilerliyor.

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