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Yaramazlara biraz batar!

Bilirkişi iddianamesi kabul edildi: Gazeteciler 4 Mart'ta hakim karşısında

Gazetecilere ilişkin bilirkişi soruşturmasında iddianame kabul edildi. Dört gazeteci 4 Mart’ta hakim karşısına çıkacak.

Suat Toktaş (solda), Barış Pehlivan (ortada), Serhan Asker (sağ üst), Seda Selek (sağ orta), Kürşad Oğuz (sağ alt).

Gazeteci Barış Pehlivan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıkladığı bilirkişiyle konuşmuş, görüşmenin ses kaydı Halk TV’de yayınlanmıştı.


İstanbul başsavcılığı yayın sonrası Pehlivan’ın yanısıra Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Halk TV Program Koordinatörü Kürşad Oğuz, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve sunucu Seda Selek hakkında ‘bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs’ ve ‘kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması’ suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı.

Gözaltına alınan Selek, Asker, Oğuz ve Pehlivan adli kontrolle serbest bırakılırken, Toktaş tutuklamıştı.

İstanbul başsavcılığı dün soruşturma kapsamında iddianame hazırlamıştı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. İlk duruşma 4 Mart’ta yapılacak.

Gazetecilere istenen cezalar şöyle:

  • Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz hakkında bilirkişiyle görüşmeyi kayda aldıkları iddiasıyla ‘kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması’ ve ‘yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs’ suçlamalarıyla altışar yıldan 14’er yıla kadar hapis
  • Seda Selek, Suat Toktaş ve Serhan Asker’eyse ‘kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması’ ve ‘yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs’ suçlamalarıyla dörder yıldan dokuzar yıla kadar hapis.

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