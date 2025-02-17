Bilirkişi soruşturması: Gazeteciler Pehlivan ve Oğuz'a 14 yıla kadar hapis istemi

Bilirkişi soruşturmasında gazeteciler Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz’a altı yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istendi.

Gazeteci Pehlivan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıkladığı bilirkişi S.B.’yle konuşmuş, görüşmenin ses kaydı Halk TV’de yayınlanmıştı.

İstanbul başsavcılığı yayın sonrası Pehlivan’ın yanısıra Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve sunucu Seda Selek hakkında ‘bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs’ ve ‘kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması’ suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı.

Gözaltına alınan gazeteciler Seda Selek ve Serhan Asker adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılmıştı. Gözaltına alınan Halk Tv Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklanmış, Pehlivan ve Oğuz’sa adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

İstanbul başsavcılığınca Halk Tv’nin canlı yayınına ilişkin şu suçlamalarla iddianame hazırlandı:

‘Bilirkişinin ifşa edilmesi’

‘Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs’

İddianamede bilirkişi S.B. müşteki, Pehlivan, Oğuz, Toktaş, Selek ve Asker’se şüpheli olarak yer aldı.

AA’nın aktardığına göre Pehlivan ve Oğuz’a ‘kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması’ ve ‘yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs‘ suçlamasıyla altı yıldan 14 yıla kadar hapis istendi.

Tutuklu gazeteci Toktaş’la Asker ve Selek’e de ‘kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması’ ve ‘yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs‘ suçlamasıyla dört yıldan dokuz yıla kadar hapis cezası talep edildi.