‘Gezi Parkı eylemlerinin planlayıcılarından olmak’ suçlamasıyla gözaltına alınan ID iletişim kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım adliyeye sevk edildi.

Fotoğraf: ID İletişim

Birçok ünlü oyuncunun menajerliği yapan Barım ilk olarak sektörde tekelleşmeye neden olduğu ve kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

İstanbul başsavcılığı iddiaları ihbar kabul ederek re’sen (kendiliğinden) soruşturma başlatmış ve Barım’ın yurt dışına çıkmasını yasaklamıştı.

Aynı başsavcılık 24 Ocak’ta Barım hakkında yazılı ve görsel basındaki iddiaları esas alarak Gezi Parkı eylemlerine katıldığı gerekçesiyle re’sen soruşturma başlattı ve Barım aynı gün gözaltına alındı.

Menajerin, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri bugün tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Barım, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi.