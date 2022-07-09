Akşam Postası / 9 Temmuz 2022

Türkiye’deki gıda enflasyonu dünya geneli orana 70 puan fark attı

Dünya gıda fiyatları, haziranda art arda üçüncü ayda da düşüş kaydetse de martta gördüğü rekor seviyelere yakın kalmaya devam etti.

Eczacılar: Zam kararnamesi ilaçta ‘bulunamama’ sorununu üç ay erteledi

Eczacılar, ilaç fiyatlarını ve eczacıların karlılık oranını belirleyen kararnamenin sorunları çözmeyeceğini belirtirken, Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, “Eczanelerin yüzde 60’ı kapanma noktasına geldiği için kredi kullanıyor. Eczanelerin yüzde 50’si de iki kredi birden kullanıyor” dedi.

Hatay belediye başkanından çağrı: Bari sığınmacıları gönderirken plan yapalım

Suriyeli sığınmacıların, nüfus oranıyla karşılaştırıldığında büyükşehirler içinde birinci sırada olan Hatay’ın belediye başkanı Lütfü Savaş, sığınmacıların gelişinde yapılmayan planlamanın onlar Türkiye’den giderken yapılması gerektiğini söyledi.

‘Ötekiler’in kitapçısı Frankeştayn Beyoğlu’nda açıldı

Bağımsız kitapçılar bir bir kapanırken Beyoğlu’nda yeni bir kitabevi açıldı. Kurucusu Ayşe Tümerkan kitabevini ve neden ‘Frankeştayn’ı seçtiklerini anlattı.

Fransa’da ‘mega yangın’: Yüzlerce itfaiye ve 12 uçakla müdahale

Fransa’nın güneyindeki Gard bölgesinde 600 hektarlık alanın kül olduğu ve bazı evlerin boşaltıldığı yangını söndürme çalışmaları yaklaşık 1000 itfaiye ile uçaklarla sürüyor.

Krizdeki Sri Lanka’da protestocular başkanın sarayını basıp havuzunda yüzdü

Ekonomik kriz nedeniyle hayat şartlarının ağırlaştığı Sri Lanka’nın başkenti Kolombo’da geniş çaplı hükümet karşıtı protesto düzenleyen göstericiler, devlet başkanlığı yerleşkesine girdi.

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Japonya’da enflasyon akvaryumdaki penguenleri vurdu: Ucuz balığı beğenmediler

Japonya’daki akvaryum görevlisi penguene uskumruyu uzatıyor. Balıkla beslenen penguen bu ikrama yüz vermiyor, hatta biraz daha yaklaştırılınca kafasını çeviriyor.

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İtalyan sahil kasabası bikiniyle dolaşmayı yasakladı: İhlal edene para cezası

İtalya’nın ‘tam insta‘lık manzaralar sunan kasabası Sorrento’da bikiniyle dolaşmak yasaklandı.

Nadir vaka: Cinsel ilişki sırasında penisi kırılan adama ‘patlıcan şekil bozukluğu’ teşhisi kondu

Cinsel ilişkisi sırasında penisi kırılan adama ‘patlıcan deformitesi’ (şekil bozukluğu) teşhisi kondu. Nadir görülen vakanın ayrıntıları tıp dergisinde yayınlandı.

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‘Sopranos’ yıldızı hayatını kaybetti

TV efsanelerinden ‘Sopranos‘ dizisinde canlandırdığı Paulie ‘Walnuts’ Gualtieri karakteriyle tanınan ABD’li oyuncu Tony Siricio hayatını kaybetti.