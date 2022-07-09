‘Demir Yumruk’ operasyonunda son durum: 29 şüpheli tutuklandı, 68 kişiye ev hapsi

‘Demir Yumruk’ operasyonu kapsamındaki soruşturmada teknik takibe alınan şüphelilerin telefonda senetler için ‘Kuran’ şifresini kullandığı, zanlılardan bazılarının soy isimlerini değiştirip yeni isimleriyle paravan şirketler kurdukları ortaya çıktı.

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‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘rüşvet’ ve ‘vergi kaçakçılığı’ suçlarına ilişkin üç farklı suç örgütüne yönelik teknik ve fiziki takip sonucu 28 Haziran’da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Ankara merkezli, aralarında İstanbul, Hatay, İzmir, Adana ve Kocaeli’nin de bulunduğu 29 ildeki operasyonda 840 ekip, 2 bin 100 polis, 250 vergi müfettişi ve MASAK personeli görev aldı.

375 hedefe yönelik operasyonda 328 kişi gözaltına alındı, 14’ü fabrika 864 adres arandı.

Operasyonda örgüt yöneticileri ve üyelere ait bir özel jet, 8 bin 690 banka hesabı, 261 gayrimenkul ve 327 lüks araca mahkeme kararıyla el kondu. Mahkemeler, operasyon kapsamındaki 39 şirkete kayyım atadı.

Operasyonda 60 milyon 31 bin 425 lira, 2 milyon 456 bin 705 dolar, 161 bin 463 avro ve 402 milyon 84 bin lira değerinde altın ve mücevher ele geçti. Ele geçen para ve mücevherlerin toplam değerinin 507 milyon 84 bin lira olduğu tespit edildi.

Teknik takibe alınan zanlıların telefonda senetler için ‘Kuran’ şifresini kullandığı, şüphelilerden bazılarının soy isimlerini değiştirip yeni isimleriyle kurdukları paravan şirketler üzerinden devleti zarara uğrattıkları tespit edildi.

Üç grup halinde adliyeye sevk edildiler

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 375 kişiden 328’i yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 328 şüpheli, üç grup halinde farklı tarihlerde Ankara Adliyesi’ne sevk edildi.

Adliyeye 4 Temmuz’da sevk edilen ve Erol Evcil (Eşrefoğlu) grubuna mensup olduğu öne sürülen 15 kişiden Evcil’in de aralarında bulunduğu beşi tutuklandı.

Daha sonra Hüseyin Eryılmaz grubuna dahil olduğu iddia edilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. 6 Temmuz’da adliyeye getirilen bu gruptan Eryılmaz dahil 10 kişi tutuklandı.

Son olarak 8 Temmuz’da Melih Karabacak grubu adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden Karabacak dahil 14 kişi tutuklandı.

Operasyonda toplam 29 şüpheli tutuklandı, 68 kişiyse ‘ev hapsi’ olarak bilinen konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüpheliler de yurt dışına çıkış yasağının da aralarında olduğu çeşitli adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.