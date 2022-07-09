İtalyan sahil kasabası bikiniyle dolaşmayı yasakladı: İhlal edene para cezası

İtalya’nın ‘tam insta‘lık manzaralar sunan kasabası Sorrento’da bikiniyle dolaşmak yasaklandı.

Fotoğraf: Nick Fewings/Unsplash

İtalya’nın güneybatısındaki Amalfi kıyısındaki kasabanın belediye başkanı Massimo Coppola bikiniyle dolaşanlara 500 avroya kadar para cezası verileceğini duyurdu.

Üstsüz dolaşan tatilciler de yeni yasağın hedefinde.

Times’ın aktardığına göre basın toplantısında konuşan belediye başkanı ‘vücudunun çok az yerini kapatacak şekilde’ giyinen turistlerin yerel halkta ‘rahatsızlık ve huzursuzluk yarattığını’ söyledi.

Coppola, insanların çoğunluğu tarafından ‘medeni şekilde birlikte yaşamanın kuralları olan ahlak ve görgüye aykırı‘ kabul edilen, ‘yaygın uygunsuz davranışları‘ yıkmak istediğini belirtti.