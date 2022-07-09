‘Sopranos’ yıldızı hayatını kaybetti

TV efsanelerinden ‘Sopranos‘ dizisinde canlandırdığı Paulie ‘Walnuts’ Gualtieri karakteriyle tanınan ABD’li oyuncu Tony Siricio hayatını kaybetti.

Siricio (sağda) rol arkadaşı Gandolfini’yle birlikte… (Fotoğraf: Moviestore/ Rex Features)

Dizinin altı sezonunda birden James Gandolfini’yle birlikte yer alan oyuncu 79 yaşındaydı.

Menajeri Bob McGowan, Hollywood Reporter’a Siricio’nun son dönemde demansla mücadele ettiğini ve kaldığı bakımevinde hayatını kaybettiğini söyledi.

Kardeşi de ailesi adına Facebook’tan 8 Temmuz sabahı Siricio’yu kaybettiklerini üzülerek duyurduklarını belirten bir açıklama yayımladı.

‘Sopranos‘taki rol arkadaşı Michael Imperioli de Instagram hesabından ‘dostum, melektaşım, suç ortağım’ diye tarif ettiği Siricio’yu kaybetmenin üzüntüsünü paylaşarak “En iyi ve eğlenceli işlerimin çoğunu onunla yapmıştım. Hep özleyeceğim” ifadelerini kullandı.

1942’de ABD’nin New York kentinde doğan oyuncu kariyeri boyunca sıklıkla gangster filmlerinde rol aldı. ‘Goodfellas’, ‘Cop Land’ ve ‘Mickey Blue Eyes’ filmlerinde rol alan oyuncu, yönetmen Woody Allen’ın birçok filminde oynadı.