Nadir vaka: Cinsel ilişki sırasında penisi kırılan adama ‘patlıcan şekil bozukluğu’ teşhisi kondu

Cinsel ilişkisi sırasında penisi kırılan adama ‘patlıcan deformitesi’ (şekil bozukluğu) teşhisi kondu. Nadir görülen vakanın ayrıntıları tıp dergisinde yayınlandı.

Fotoğraf: Deon Black/Unsplash

International Journal of Surgery Case Reports’ta yayınlanan makaleye göre 50’li yaşlarındaki Endonezyalı adam penisinin dört saatir şiş olması şikayetiyle acil servise başvurdu.

Hasta eşiyle seks yaptığı sırada penisinde bir çatlama hissettiğini ardından penisinin şiştiğini, aşırı rahatsızlık hissi yaşadığını ve idrar yapamadığını söyledi.

Fiziksel muayenede hastanın penisinde karakteristik ‘patlıcan deformitesi’ meydana geldiği görüldü.

Patlıcan deformitesi tedavi edilmediği takdirde kalıcı şekil bozukluğu ve kısırlığa yol açabilen bir durum.

Makalede yer alan bilgilere göre penis şişmiş ve sağa deviyeydi (soru işaretini andıracak şekilde bükülmüştü). Ayrıca belirgin şekilde hematom (kanın damardan uzaklaşıp farklı bir dokuda toplanmasıyla oluşan mor görüntü) gözlendi.

Üretra rüptürü (kopması) da gözlenen hasta ameliyata alındı. Zarar gören üretra ve penis dokusu düzeltilerek çözünür dikişlerle sabitlendi. Hematomu boşaltılan hastanın penis fonksiyonları yapay ereksiyon yöntemiyle test edildi.

Beş gün hastanede yatan hastanın taburcu olduktan sonra idrarını yapabilmesi için takılan üriner kateterle 21 gün daha tedavisine devam edildi.

Dört ay sonra yapılan kontrol muayenesinde hastanın penisinin işlev kazandığı ve cinsel ilişkiye girebildiği belirtildi. Yalnızca hafif bir sola kayma (deviasyon) gözlendi.