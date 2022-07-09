Japonya’da enflasyon akvaryumdaki penguenleri vurdu: Ucuz balığı beğenmediler

Japonya’daki akvaryum görevlisi penguene uskumruyu uzatıyor. Balıkla beslenen penguen bu ikrama yüz vermiyor, hatta biraz daha yaklaştırılınca kafasını çeviriyor.

Fotoğraf: CNN

Su samurlarının da tepkisi benzer, koklayıp uzaklaşıyorlar.

Tokyo’ya bir saat uzaklıktaki Hakone-en Akvaryumu’ndaki penguenler ve su samurları için yükselen fiyatlar beslenme şekillerinin değişmesini gerektirdi. Ve hayvanlar bu durumdan hiç memnun değil.

Köpekbalığı ve fokların da dahil olduğu 32 bin hayvanın yaşadığı akvaryum da birçok ülkeyi vuran enflasyondan etkilendi.

CNN’in haberine göre daha önce ‘aji‘ isimli bir tür Japon uskumru balığıyla beslenen hayvanlar şimdi bu balığın fiyatının geçen yıldan bu yana yüzde 30’a yakın artmasıyla daha ucuz alternatifini yemek zorunda.

Akvaryum maliyetleri azaltmak için ‘saba‘ olarak bilinen daha ucuz bir başka tür uskumru balığına geçti. Ancak bu balığa burun kıvıran hayvanlara yedirebilmek için yaratıcı çözümler bulmaya çalışılıyor. Örneğin ‘saba‘ ile favori balıkları ‘aji‘yi karıştırarak veriyorlar.

Akvaryum görevlisi Hiroki Şimamoto “Aslında bütün yemeğin ‘aji’den olmasını isterler ama ‘saba’yı da sabırla yiyorlar” diyor.

Akvaryum ayrıca elektrik faturasına yüzde 50’ye varan bir düşüş olarak yansıdığından devridaim pompalarının sayısını azaltarak da maliyetleri düşürmeye çalışıyor.

Şimamoto, giriş ücretlerini artırarak da bu sorunu çözebileceklerini ama akvaryumun rahatlıkla ziyaret edilebilecek bir yer olarak kalmasını istediklerinden bilet fiyatlarına zam yapmayı düşünmediklerini söylüyor.