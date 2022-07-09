Eczacılar: Zam kararnamesi ilaçta ‘bulunamama’ sorununu üç ay erteledi

Eczacılar, ilaç fiyatlarını ve eczacıların karlılık oranını belirleyen kararnamenin sorunları çözmeyeceğini belirtirken, Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, “Eczanelerin yüzde 60’ı kapanma noktasına geldiği için kredi kullanıyor. Eczanelerin yüzde 50’si de iki kredi birden kullanıyor” dedi.

Dün bir kararnameyle ilaç fiyatlandırılmasında kullanılan avro/TL kuru yüzde 25’lik artışla 7,86’ya çıkarılmış, eczacıların kar oranı da bir miktar artırılmıştı.

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Son dönemde 17-18 civarından seyreden güncel avro kuruyla ilaç fiyatlarının belirlenmesinde temel alınan kur seviyesi arasındaki fark, özellikle kurun yükseldiği dönemlerde ilaç tedarikinde sorunlara yol açıyor. Bu durum geçen senenin büyük kısmında bazı ilaçların bulunamamasına yol açmıştı.

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AIFD), Türkiye’nin Avrupa’da onay almış yeni ilaçların yüzde 79’una erişemediğini belirtip fiyat politikasını yeniden düzenlemeye çağırmıştı.

İlaç Endüstrisi İşverenleri Sendikası’ysa senede bir yerine dört kez güncelleme talep etmişti.

DW Türkçe’den Emre Eser’in haberine göre Ankara Eczacı Odası Başkanı Ercanlı, bu zammın ilaç piyasasındaki sorunları çözmediğini sadece pansuman yaptığını söyledi.

Ercanlı şöyle konuştu: “Neredeyse ilaçların yüzde 20’sinde bulunamama sorunu var. Yüzde 25’lik zam bu sorunun bir kısmını çözecektir. Ancak kasım gibi yeniden bu problemin kendisini göstereceğini düşünüyoruz. Yani kasımda yine bazı ilaçlar bulunamayabilir.”

Düzenlemelerin eczacılarla hastaları karşı karşıya getirmeye devam ettiğini belirten Ercanlı, “Biz artık veresiye defterlerinin kabardığını da görüyoruz. Hastalar hasta katılım paylarını muayene ücretlerini ödemekte zorlanıyor. Ancak altını çizmek isteriz biz ilaca zam gelmesinden ziyade bu sorunun çözülmesini istiyoruz” dedi.

Eczacıların kar oranındaki değişikliğe de değinen Ercanlı şunları kaydetti: “Bu oranları bir komedi unsuru olarak kabul ediyoruz. Şu anda eczanelerin yüzde 60’ı kapanma noktasına geldiği için kredi kullanıyor. Eczanelerin yüzde 50’si de iki kredi birden kullanıyor. Artan maliyetlere baktığımızda 13 yıldır değişmeyen ilaç fiyat kararnamesinin acil değişmesi gerekiyordu. Eczacıya yansımayacak güncellemeler yapıldı. Bunun bizim için kabul edilebilir tarafı kesinlikle yok.”