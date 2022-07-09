Fransa’da ‘mega yangın’: Yüzlerce itfaiye ve 12 uçakla müdahale

Fransa’nın güneyindeki Gard bölgesinde 600 hektarlık alanın kül olduğu ve bazı evlerin boşaltıldığı yangını söndürme çalışmaları yaklaşık 1000 itfaiye ile uçaklarla sürüyor.

Fotoğraf: Reuters

Yetkililer yangının kontrol altına alındığını ama söndürülmesinin günler alabileceğini söyledi.

Ulaşılması zor alanlarda henüz müdahale edilemediğinden yangının ilerleyebileceği belirtildi.

Guardian’ın aktardığına göre perşembe akşamı başlayan yangında hava koşulları nedeniyle söndürülmesinin güç olduğu ifade edildi.

Acil durum ekiplerinin ‘mega yangın’ olarak tarif ettiği olayda yaklaşık 100 kişi tahliye edildi.

Yerdeki ekibin yanı sıra 12 yangın söndürme uçağı ve iki helikopterin müdahale ettiği yangında 18 itfaiye görevlisi yaralandı.