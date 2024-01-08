Akşam Postası / 8 Ocak 2024

Murat Kurum seçim kampanyasına İmamoğlu’nun sloganıyla başladı

Cumhur ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkan adayı Murat Kurum, kampanyasına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Heyecanımız var, gençliğimiz var, enerjimiz var” sloganıyla başladı.

RTÜK’ün ‘Kızıl Goncalar’ yasağına mahkemeden onay

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Fox ‘Kızıl Goncalar’ dizisine verdiği yayın durdurma cezasına mahkemeden de onay geldi.

İsrail: Gazze’de yeni aşamaya geçtik

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze’de ‘yeni ve daha az yoğun bir aşamaya’ geçtiklerini söyledi.

Fatih Camisi imamına bıçaklı saldırı

Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişi, namazdan sonra bir şüpheli tarafından bıçakla yaralandı.

İYİ Parti Can Atalay mitinginde yok

İYİ Parti, CHP’nin tutuklu TİP milletvekili Can Atalay için düzenleyeceği mitinge katılmayacak.

İstanbul’da toplu taşımaya zam

İstanbul’da toplu taşımaya yüzde 18 ila 28 arasında zam yapıldı. Buna göre tam bilet ücreti 17,70 lira olurken, taksi indi-bindi ücretiyse 70 liradan 90 liraya yükseldi.

Ender Saraç’a ‘çocuğa cinsel istismar’ davası: 22,5 yıla kadar hapsi istendi

İstanbul başsavcılığı, Dr. Ender Saraç’ın çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla kumu davası açtı. Savcılığın 12 yıldan 22,5 yıla kadar hapsini istediği Saraç ağır ceza mahkemesinde yargılanacak.

Gazeteci Furkan Karabay hakkında tahliye kararı

Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay hakkında tahliye kararı verildi.

Bir rakı grubuna daha zam

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Beylerbeyi grubuna ait rakılara yüzde 35 oranında zam geldiğini duyurdu.

İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısı 23 bini aştı

İsrail’in ablukasındaki Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yana düzenlenen saldırılarda, öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 249 artarak 23 bin 84’e ulaştı.

İstanbul’da kar bekleniyor: Hava 8-10 derece soğuyacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), sıcaklıkların bu akşam saatlerinden itibaren 8-10 derece birden düşeceğini ve kar beklendiğini bildirdi.