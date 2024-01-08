İstanbul’da kar bekleniyor: Hava 8-10 derece soğuyacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), sıcaklıkların bu akşam saatlerinden itibaren 8-10 derece birden düşeceğini ve kar beklendiğini bildirdi.

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İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi geneli soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor.

İBB AKOM verilerine göre sıcaklıklar bu akşam saatlerinden itibaren 8-10 derece birden düşecek. Kış değerlerine gerileyecek sıcaklıklarla birlikte sağanak yağmur geçişleri bekleniyor.

Kar yağışı etkili olacak

Hafta boyunca şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve zaman zaman kar yağacak.

İstanbul’da hava sıcaklıklarının 16 Ocak’a kadar mevsim normallerinin beş derece altında, 17-25 Ocak tarihleri arasında ise mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.