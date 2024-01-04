Meteoroloji uyardı: Kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne (MGM) göre salı gününden itibaren Marmara, Batı ve Orta Karadeniz’de kar yağışı bekleniyor.

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MGM’nin haftalık hava tahmin raporuna göre hava sıcaklıkları önümüzdeki haftadan itibaren hissedilir derecede düşecek.

9 Ocak Salı gününden itibaren Marmara, Batı ve Orta Karadeniz’de kar yağışı başlayacak. Çarşamba gününden itibaren ülkenin büyük bölümünde kar yağışı etkili olacak.

AKOM da uyardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de 8 Ocak Pazartesi’den itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının kent genelinde etkili olacağını duyurdu.

Sıcaklıklar 5 ila 8 derece düşecek. 9 Ocak Salı günü kentin yükseklerinde, 10 Ocak Çarşamba günü de kent genelinde kar bekleniyor.