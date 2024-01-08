İstanbul’da toplu taşımaya zam

İstanbul’da toplu taşımaya yüzde 18 ila 28 arasında zam yapıldı. Buna göre tam bilet ücreti 17,70 lira olurken, taksi indi-bindi ücretiyse 70 liradan 90 liraya yükseldi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ocak ayı toplantısında taksi ve servis ücretlerine yüzde 28,09, İBB’ye bağlı toplu taşıma araçlarına yüzde 18 zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.

Yapılan zamla İstanbulkart tam bilet ücreti 15 liradan 17,70 liraya, öğrenci biletiyse 7,31 liradan 8,62 liraya yükseldi.

Mavi Kart aylık fiyatı tam 1177 liradan 1388 liraya, öğrenci aylık abonman fiyatı da, 212 liradan 250 liraya çıkarıldı.

Tam biniş ücreti elektronik bilet ücreti 20 liraya çıktı. Öğrencilerse artık 8,62 lira ödeyecek.

Takside kısa mesafe 90 lira

Taksi açılış ücreti 24,55 lira, kilometre başına alınan ücretse 17,61 lira oldu.

Taksi indi-bindi ücretiyse 70 liradan 90 liraya yükseldi.

Minibüs indi-bindi 15 liranın üstüne çıktı

Minibüs ücretlerindeyse yeni tarife indi-bindi 15,50 lira, öğrenci 10 lira oldu.

Servis ücretlerinde en kısa mesade bin 665 liraya yükseldi

Servis ücretleri okul/öğrenci taşımacılığında en kısa mesafe bin 300 liradan bin 665 liraya çıkarıldı.

Personelde ise 675,84 liradan 865,69 liraya yükseldi. Servislere yapılan zamlar ikinci yarıyıldan itibaren geçerli olacak.