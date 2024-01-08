Yaramazlara biraz batar!

Zammı az bulan taksicilerden taşlı saldırı

İstanbul’da taksi ücretine yüzde 28,09 zammı yetersiz bulan taksiciler, toplantının yapıldığı binaya taş ve sopalarla saldırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) bugünkü toplantısında taksi ve servis ücretlerine yüzde 28,09, İBB’ye bağlı toplu taşıma araçlarına yüzde 18 zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.


Yeni zamla birlikte taksi açılış ücreti 24,55 liraya, kilometre başına alınan ücretse 17,61 liraya çıktı. İndi-bindi ücretiyse 70 liradan 90 liraya yükseldi.

Zam kararının ardından kapı önünde bekleyen taksiciler ise toplantının yapıldığı UKOME binasına girmeye çalıştı.

Taş ve sopalarla binaya saldıranlara polis müdahale etti.

İstanbul’da toplu taşımaya zam

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