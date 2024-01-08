Zammı az bulan taksicilerden taşlı saldırı

ABD ve Britanya’nın Yemen’deki Husilere düzenlediği ortak askeri harekatın ardından petrol fiyatları yüzde 4 arttı. Husiler, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına tepki olarak 31 Ekim’den bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı ticari gemilere el koymaya ve bazılarına da drone ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başlamıştı. Bu nedenle çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz’deki seferlerini durdurmuştu. Saldırılara karşı ABD’nin […]