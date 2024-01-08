İsrail: Gazze’de yeni aşamaya geçtik

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze’de ‘yeni ve daha az yoğun bir aşamaya’ geçtiklerini söyledi.

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Hagari, Gazze’deki duruma ilişkin The New York Times gazetesine konuştu.

AA’nın aktardığına göre ‘yeni ve daha az yoğun bir aşamaya’ geçtiklerini belirten Hagari, İsrail’in daha az kara birliği ve hava saldırısı içeren bir harekata geçmeye başladığını aktardı.

Hagari, ‘savaşın aşama değiştirdiğine’ işaret ederek, bu ay başlayan süreçle ülkesinin Gazze’deki asker sayısını azaltmaya devam edeceğini kaydetti.

Hagari’ye göre İsrail Ordusu geniş çaplı manevralar yerine daha hedefe yönelik baskınlar düzenlemeye başladı.

Böylece Gazze’nin kuzeyindeki saldırıların yoğunluğunun azalmaya başladığını belirten Hagari, özellikle Han Yunus ve Deyr el-Balah şehrine odaklanacaklarını söyledi.