İsrail’in ‘dört köşeli’ Gazze planı

İsrail yönetimi, Gazze’nin gelecekte nasıl yönetileceğine ilişkin planı açıkladı.

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Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları’nın 7 Ekim’de Gazze’den İsrail’e başlattığı ‘Aksa Tufanı’ saldırısının ardından İsrail resmi savaş ilan etmişti.

2006’dan bu yana Hamas tarafından yönetilen Gazze’de ölenlerin sayısı 23 bine dayandı.

BBC Türkçe’nin haberine göre İsrail’den Gazze’nin gelecekte nasıl yönetileceğine ilişkin açıklama geldi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın açıkladığı ‘dört köşeli’ plana göre Hamas artık Gazze’yi yönetmeyecek ve İsrail Gazze’nin genel güvenliğini elinde tutacak.

İsrail’in saldırıları nedeniyle oluşan yaygın yıkımın ardından, bölgenin yeniden inşasını çok uluslu bir güç üstlenecek.

Komşu Mısır da plan uyarınca bir rol oynayacak ancak bu rolün ayrıntısı verilmedi.

Ancak yayımlanan belgede bölgenin yönetiminden Filistinlilerin sorumlu olacağı da belirtiliyor.

Gallant “Gazze’de yaşayan Filistinliler, İsrail devletine karşı herhangi bir düşmanca fiil ya da tehdit olmaması koşuluyla, Filistinli kurumlar yetkili olacak” dedi.

Aşırı sağcıların planı reddedilmişti

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun kabinesindeki bazı aşırı sağcı üyeler, Gazze’deki Filistin vatandaşlarının sürgüne gitmeye teşvik edilmesi ve bölgedeki Yahudi yerleşimlerinin yeniden kurulması gerektiğini söylemişti.

Ancak bu tartışmalı öneriler bölgedeki bazı diğer ülkeler ve İsrail’in bazı müttefiklerince ‘aşırılıkçı’ ve ‘uygulanamaz’ diye tanımlanarak, reddedilmişti.

Savaşın aşamaları da anlatıldı

Planda İsrail ordusunun Gazze’deki savaşın sonraki aşamalarında nasıl ilerlemeyi amaçladığı da yer aldı.

Savunma bakanı, İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyinde daha hedefe yönelik bir yaklaşım benimseyeceğini belirtti. Bu operasyonlara, baskınlar, tünellerin yok edilmesi, hava ve kara saldırılarının dahil olduğu kaydedildi.

Gallant, Gazze’nin güneyinde ise İsrail ordusunun Hamas liderlerini bulmaya ve rehineleri kurtarmaya çalışmaya devam edeceğini söyledi.