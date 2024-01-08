Altın Küre ödüllü film ve dizileri nereden izleyebilirsiniz?

Altın Küre’ye layık görülen film ve dizileri nereden izleyebileceğinizi derledik.

Hollywood Yabancı Basın Birliği’nin (HFPA) verdiği Altın Küre Ödülleri, dün gece Los Angeles’ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Oppenheimer – Christopher Nolan

Cilian Murphy, en iyi erkek oyuncu ödülü, ‘Oppenheimer‘.

Christopher Nolan’ın tarihin akışını değiştiren atom bombasının yapılış hikayesini anlattığı ‘Oppenheimer’ en iyi drama dahil beş ödülle geceye damgasını vurdu.

Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer’ın hayatına odaklanan filmi Apple TV üzerinden izleyebilirsiniz.

Barbie – Greta Gerwig

Barbie, en iyi açılış hasılatı yapan kadın yönetmen.

Altın Küre’de dokuz dalda adaylık kazanan, Greta Gerwig’in feminist bir fenomen haline gelen ‘Barbie’ filmi geceden iki ödülle ayrıldı.

Başrolünde Margot Robbie ve Ryan Gosling’in yer aldığı, Gerwig’e tüm zamanların ‘en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni’ unvanını kazandıran filmi Apple TV üzerinden izleyebilirsiniz.

Bir Düşüşün Anatomisi – Justine Triet

En iyi film ve en iyi senaryo.

Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye alan ‘Hitchcockvari mahkeme filmi’ bir evliliğin dinamiklerini mercek altına yatıran bir psikolojik gerilim. Film, gecede yabancı dilde en iyi film ve en iyi senaryo ödüllerini topladı.

3 Kasım’da vizyona giren film hala Başka Sinema’nın bazı salonlarında gösterimde. Henüz bir platforma yüklenmedi.

Dolunay Katilleri – Martin Scorsese

De Niro ve DiCaprio eli boş döndü ama rol arkadaşları Lily Gladstone en iyi kadın oyuncu ödülü kazandı.

Leonardo DiCaprio, Robert De Niro ve Lily Gladstone’nin başrollerini paylaştığı, 1920’lerde Oklahoma’da yaşadıkları bölgede petrol çıkmasıyla mensupları birer birer öldürülen yerli halkı ve FBI’ın soruşturmasını konu edinen film Lily Gladstone’a Altın Küre’de en iyi kadın oyuncu ödülü kazandırdı.

Film, vizyondan sonra Türkiye’de herhangi bir platforma henüz yüklenmedi ancak Google Play üzerinden İngilizce olarak indirilebilir.

Succession

Dört ödül birden.

Jesse Armstrong’un yaratıcısı olduğu dizide New York’ta yaşayan, dünyanın en büyük medya şirketlerinden birini yöneten Logan Roy ve dört çocuğunun hikayesi para, güç, siyaset ve aile değerleri ekseninde ele alınıyor. HBO yapımı Altın Kür’ye en iyi dizi dahil dört ödülle damga vurdu.

Dördüncü sezonuyla final yapan dizinin tüm bölümleri Tod TV’de mevcut. Dizini ilk üç sezonu ise Blu TV ve Prime Video üzerinden izlenebilir.

Beef

En iyi mini dizi.

Mali sorunları nedeniyle hüsrana uğramış müteahhit Danny Cho ile evli ve Danny’den çok farklı bir gerçekliğe sahip başarılı iş kadınıAmy Lau’yu takip eden yapım, gecede en iyi mini dizi dahil üç ödüle layık görüldü.

Beef, Netflix’te gösterimde.

The Bear

En iyi komedi.

İzleyicilerine protein ve karbonhidratı bol bir görsel şölen sunan dizi, geceden en iyi komedi dahil üç ödülle ayrıldı.

The Bear, Disney+’ta gösterimde.

The Crown

Elizabeth Debicki, en iyi yardımcı kadın oyuncu.

Netflix’in İngiliz Kraliyet Ailesi’ni konu alan The Crown, Altın Küre’de Elizabeth Debicki’ye en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazandırdı.

Geçen ay final yapan dizinin tüm bölümleri Netflix’te gösterimde.