Altın Küre Ödülleri’ne ‘Oppenheimer’ damga vurdu

Altın Küre Ödülleri’nde en iyi film dalında ‘Oppenheimer’ ve ‘Poor Things’ öne çıkan yapımlar olurken, ‘Succession’ en iyi dram dizisi seçildi.

Cillian Murphy (Oppenheimer) en iyi erkek oyuncu ödülüyle

Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) tarafından bu yıl 81’inci kez düzenlenen ve her yıl televizyon ve sinema dünyasının en iyileri için verilen Altın Küre Ödülleri, dün gece Los Angeles’ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Jo Koy’un sunumuyla gerçekleşen ödül töreninde, Christopher Nolan’ın tarihin akışını değiştiren atom bombasının yapılış hikayesini anlattığı ‘Oppenheimer’ filmi en iyi drama dahil beş ödülle başı çekti.

Robert Downey Jr. (Oppenheimer) en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüyle / Golden Globes

Greta Gerwig’in dokuz dalda adaylık kazanan ‘Barbie’ filmiyse geceden iki ödülle ayrıldı.

Greta Gerwig ve Margot Robbie

Martin Scorsese’nin ‘Dolunay Katilleri’ filmi de Lily Gladstone’a en iyi kadın oyuncu ödülünü getirdi.

Succession ekibi

Televizyon dalındaysa ‘Succession’ en iyi drama dizisi dahil dört ödül kazanırken, ‘The Bear’ ve ‘Beef’ üçer ödülle ayrıldılar.

Emma Stone (Poor Things) en iyi kadın oyuncu ödülüyle

Kazananların tam listesi şu şekilde:

Sinema

En İyi Film (Dram): Oppenheimer

En İyi Film (Müzikal veya Komedi): Poor Things

Yabancı Dilde En İyi Film: Bir Düşüşün Anatomisi

En İyi Animasyon Filmi: Çocuk ve Balıkçıl

En İyi Senaryo: Justine Triet & Arthur Harari (Bir Düşüşün Anatomisi)

En İyi Yönetmen: Christopher Nolan (Oppenheimer)

En İyi Şarkı: What Was I Made For? (Barbie)

En Özgün Film Müziği: Ludwig Göransson (Oppenheimer)

En İyi Aktör (Dram): Cillian Murphy (Oppenheimer)

En İyi Aktris (Dram): Lily Gladstone (Dolunay Katilleri)

En İyi Aktör (Müzikal veya Komedi): Paul Giamatti (The Holdovers)

En İyi Aktris (Müzikal veya Komedi): Emma Stone (Poor Things)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Robert Downey Jr. (Oppenheimer)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Da’Vine Joy Randolph (The Holdovers)

Cinematic and Box Office Achievement: Barbie

Televizyon

En İyi Dizi (Dram): Succession

En İyi Dizi (Komedi): The Bear

En İyi Mini Dizi veya Televizyon Filmi: Beef

En İyi Aktör (Müzikal veya Komedi): Jeremy Allen White (The Bear)

En İyi Aktris (Müzikal veya Komedi): Ayo Edebiri (The Bear)

En İyi Aktör (Dram): Kieran Culkin (Succession)

En İyi Aktris (Dram): Sarah Snook (Succession)

En İyi Aktör (Mini Dizi, Antoloji Dizisi ya da TV Filmi): Steven Yeun (Beef)

En İyi Aktris (Mini Dizi, Antoloji Dizisi ya da TV Filmi): Ali Wong (Beef)

Müzikal-Komedi veya Drama Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Elizabeth Debicki (The Crown)

Müzikal-Komedi veya Drama Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Matthew Macfadyen (Succession)

*Fotoğraflar: Golden Globe