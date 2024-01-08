Süper Lig’de ertelenen maçlar yarın başlıyor

Süper Lig’de ertelenen 16’ncı haftanın maçlarını yarın başlıyor.
MKE Ankaragücü’nün eski başkanı ve yanındakileri saha içinde hakem Halil Umut Meler’e saldırmasından sonra 16’ncı hafta maçları ertelenmişti.
Ertelenen Süper Lig maçları 9-10-11 Ocak tarihlerinde oynanacak.
TFF’nin açıklamasına göre Süper Lig’de 16’ncı hafta programı şöyle:
9 Ocak Salı:
- 17:00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü
- 17:00 Siltaş Yapı Pendikspor-Bitexen Antalyaspor
- 20:00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir
- 20:00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş
10 Ocak Çarşamba:
- 17:00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK
- 17:00 VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor
- 20:00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor
- 20:00 Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor
11 Ocak Perşembe:
- 17:00 EMS Yapı Sivasspor-Galatasaray
- 20:00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor
Ayrıca 1’inci lig maçları 12-15 Ocak, 2’nci lig maçları 13-14 Ocak ve Ziraat Türkiye Kupası 5’inci tur maçları 16-18 Ocak tarihlerinde oynanacak.