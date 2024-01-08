Yaramazlara biraz batar!

Süper Lig’de ertelenen maçlar yarın başlıyor

Süper Lig’de ertelenen 16’ncı haftanın maçlarını yarın başlıyor.

Fotoğraf: AA

MKE Ankaragücü’nün eski başkanı ve yanındakileri saha içinde hakem Halil Umut Meler’e saldırmasından sonra 16’ncı hafta maçları ertelenmişti.


Ertelenen Süper Lig maçları 9-10-11 Ocak tarihlerinde oynanacak.

TFF’nin açıklamasına göre Süper Lig’de 16’ncı hafta programı şöyle:

9 Ocak Salı:

  • 17:00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü
  • 17:00 Siltaş Yapı Pendikspor-Bitexen Antalyaspor
  • 20:00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir
  • 20:00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş

10 Ocak Çarşamba:

  • 17:00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK
  • 17:00 VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor
  • 20:00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor
  • 20:00 Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor

11 Ocak Perşembe:

  • 17:00 EMS Yapı Sivasspor-Galatasaray
  • 20:00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor

Ayrıca 1’inci lig maçları 12-15 Ocak, 2’nci lig maçları 13-14 Ocak ve Ziraat Türkiye Kupası 5’inci tur maçları 16-18 Ocak tarihlerinde oynanacak.

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