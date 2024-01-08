İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısı 23 bini aştı

İsrail’in ablukasındaki Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yana düzenlenen saldırılarda, öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 249 artarak 23 bin 84’e ulaştı.

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Gazze’deki sağlık bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 94 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte 249 Filistinliyi öldürdüğü ve 510 kişiyi yaraladığı belirtildi. Böylelikle ölü sayısı 23 bin 84’e, yaralı sayısı 58 bin 926’ya yükseldi.