Bir rakı grubuna daha zam

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Beylerbeyi grubuna ait rakılara yüzde 35 oranında zam geldiğini duyurdu.

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İçki, sigara ve akaryakıtta uygulanacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) altı aylık enflasyon verilerini açıklamasıyla belli olmuştu.

ÖTV’deki artış, içki gruplarının listelerine de yansımaya başladı.

Mey | Diageo ve Efes grubu içkilerin ardından Beylerbeyi rakılarına da zam geldi.

Buna göre grubun en pahalısı 300’lük rakı 6 bin lira olurken en ucuzu 35’lik rakı 345 lira oldu.

Zamlarla birlikte en düşük 70’lik rakı fiyatı ise 650 lira olarak belirlendi. 70’lik rakının farklı çeşitlerinin fiyatı 1000 liraya kadar dayandı.

Zamlı liste şöyle: