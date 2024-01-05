Bir rakı grubuna ÖTV zammı

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, Mey | Diageo’nun sattığı içkilere gelen zamları paylaştı.
İçki, sigara ve akaryakıtta uygulanacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı dün, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) altı aylık enflasyon verilerini açıklamasıyla belli olmuştu.
Birçok kalemde dün itibarıyla ÖTV zammı yapılmaya başladı. Bunlardan biri de içki.
Aybaş’ın X’ten paylaştığı zamlı listeye göre 70’lik Yeni Rakı 699 lira, 70’lik Yeni Seri 769, 100’lük Tekirdağ Rakısı 999 lira, 100’lük Altın Seri 1050 liradan satılacak.
Tam liste şöyle: