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Yaramazlara biraz batar!

Sigaraya ÖTV zammı

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Philips Morris grubu sigaralara zam geldiğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

İçki, sigara ve akaryakıtta uygulanacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı dün, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 6 aylık enflasyon verilerini açıklamasıyla belli olmuştu.


Birçok kalemde ÖTV zammı yapıldı. Bunlardan biri de sigara.

Bugünden itibaren geçerli zamlarla birlikte Philip Morris grubundaki sigaralar 56-70 lira bandında satılacak.

Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş’ın Twitter’dan paylaştığı listeye göre zamla birlikte Marlboro Red 58 lira, Parliament 59 lira, Muratti 56 lira, Lark 55 lira, Chesterfıeld ise 54 lira oldu.

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