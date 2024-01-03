Memur zammı için bekleniyordu: Altı aylık enflasyon yüzde 37,56

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre altı aylık enflasyon yüzde 37,57 oldu.

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TÜİK’e göre yıllık enflasyon aralıkta yüzde 64,77 oldu. Aylık artışsa yüzde 2,93.

Bloomberg’ün aktardığına göre memur ve emekli maaş zammında enflasyon farkını belirleyen 2023 yılı ikinci altı aylık dönemin enflasyonuysa yüzde 37,57 oldu.

Bu oran, memur ve emekli zamları için gösterge niteliğinde.

Memur maaşlarına temmuzda yüzde 17,55 + 8 bin 77 TL seyyanen zam yapılmıştı. Temmuzda toplu sözleşme zammıysa yüzde 6 olmuştu. Yüzde 6’yı aşan enflasyon farkı maaş zammına yansıtılacak. Buna göre, altı aylık dönemde memur maaşları için yüzde 31,57 civarında enflasyon farkı doğdu.

AA’nın aktardığına göre Ocak 2024’ten geçerli olmak üzere kamu görevlileriyle memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 15 artış öngörülmüştü. 2023 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 37,57 gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 34,25 artış ile kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 49,25 artış yapıldı. Söz konusu dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 37,57 artış sağlandı.