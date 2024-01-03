TÜİK’e göre enflasyon ENAG’ın yarısı

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre yıllık enflasyon 2023’te yüzde 64,77 oldu. Aylık artışsa yüzde yüzde 2,93 oldu.
TÜİK kasımda aylık yüzde 3,28 artışla yıllık enflasyonu 61,98 olarak açıklamıştı.
Aralıkta enflasyon, aylık yüzde yüzde 2,93 artışla yıllık yüzde 64,77 oldu.
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 12 aylık enflasyonu yüzde 127,21 olarak açıklamıştı. ENAG’a göre enflasyon aralıkta aylık yüzde 4,12 arttı.
Merkez Bankası, 27 Temmuz’da açıklanan yılın üçüncü enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 22,3’ten yüzde 58’e yükseltmişti. Bu oran, kasımda açıklanan yılın dördüncü enflasyon raporuyla da yüzde 65’e yükseltilmişti.