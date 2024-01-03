ENAG’a göre yıllık enflasyon yüzde 127

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 12 aylık enflasyonu (2023 enflasyonu) yüzde 127,21 olarak açıkladı. ENAG’a göre enflasyon aralıkta aylık yüzde 4,12 arttı.
Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu ENAG’ın kasım verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 5,58, yıllıksa yüzde 129,27 artmıştı.
Aralıkta aylık artış yüzde 4,12 oldu. ENAG, 12 aylık enflasyonu yüzde 127,21 olarak hesapladı.
ENAG ayrıca şöyle bir not da paylaştı: “Aralık ayında devletin yönettiği ve yönlendirdiği ve enflasyon sepetinin yüzde 20-25’ni kapsayan madde fiyatlarındaki baskılama enflasyon oranını da aşağılara çekmiştir. Bu ise, ücretlere yansıyacak enflasyon farkını da azaltmıştır.”
İstanbul Ticaret Odası da üç gün önce, İstanbul’daki 12 aylık enflasyonu (2023 enflasyonu) yüzde 74,88 olarak açıklamıştı.