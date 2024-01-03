ENAG’a göre yıllık enflasyon yüzde 127

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 12 aylık enflasyonu (2023 enflasyonu) yüzde 127,21 olarak açıkladı. ENAG’a göre enflasyon aralıkta aylık yüzde 4,12 arttı.

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Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu ENAG’ın kasım verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 5,58, yıllıksa yüzde 129,27 artmıştı.

Aralıkta aylık artış yüzde 4,12 oldu. ENAG, 12 aylık enflasyonu yüzde 127,21 olarak hesapladı.

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Aralık ayında %4,12 arttı.



E-TÜFE’nin 2023 yılındaki artışı %127,21 olarak gerçekleşti. — ENAG (@ENAGRUP) January 3, 2024

ENAG ayrıca şöyle bir not da paylaştı: “Aralık ayında devletin yönettiği ve yönlendirdiği ve enflasyon sepetinin yüzde 20-25’ni kapsayan madde fiyatlarındaki baskılama enflasyon oranını da aşağılara çekmiştir. Bu ise, ücretlere yansıyacak enflasyon farkını da azaltmıştır.”

ENAG Notu:



Aralık ayında devletin yönettiği ve yönlendirdiği ve enflasyon sepetinin %20-25'ni kapsayan madde fiyatlarındaki baskılama enflasyon oranını da aşağılara çekmiştir.



Bu ise, ücretlere yansıyacak enflasyon farkını da azaltmıştır. — ENAG (@ENAGRUP) January 3, 2024

İstanbul Ticaret Odası da üç gün önce, İstanbul’daki 12 aylık enflasyonu (2023 enflasyonu) yüzde 74,88 olarak açıklamıştı.