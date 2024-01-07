Biraya yüzde 35 zam

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Efes grubuna ait biralara yüzde 35 oranında zam geldiğini duyurdu.

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İçki, sigara ve akaryakıtta uygulanacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) altı aylık enflasyon verilerini açıklamasıyla belli olmuştu.

Bununla birlikte birçok kalemde yapılan fiyat artışları devam ediyor.

Son zam haberi ise en fazla tüketilen alkollü içeceklerden biri olan biraya ilişkin oldu.

Dündar’ın Twitter’dan paylaştığı listeye göre 45 liradan satılan satılan 50’lik biraların yeni fiyatı 60 lira oldu.

Listeye göre Efes Pilsen kutu ve şişe 60 lira olurken, Efes Malt kutu ve şişeyse 56 lira oldu. Efes Özel Seri’nin kutusu 63 lira, şişesi 65 lira oldu.

Bomonti Filtresiz 65 lira, Varım kutu 48 lira, Miller kutu ve şişe 70 lira, Bud kutu ve şişe 70 lira, Becks’in kutusu 63, şişesi 65 lira oldu. Amsterdam’ın kutu ve şişesiyse 95 lira.

Zamlı liste şu şekilde: