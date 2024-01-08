İYİ Parti Can Atalay mitinginde yok

İYİ Parti, CHP’nin tutuklu TİP milletvekili Can Atalay için düzenleyeceği mitinge katılmayacak.

Fotoğraf: TİP

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay’ın Atalay’ın salıverilmesi yönündeki Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına uymamasını ‘darbe girişimi’ olarak nitelemiş ve herkesi 14 Ocak’ta Tandoğan Meydanı’nda düzenlenecek mitinge çağırmıştı.

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu , İYİ Parti’nin bu mitinge katılmayacağını söyledi: “Şu an için aldığımız karar bu yönde.”

Can Atalay davası ne?

25 Ekim’de AYM Gezi Parkı davasından 18 yıl hapse mahkûm edilen avukat Can Atalay Türkiye İşçi Partisi’nden Hatay milletvekili seçilmişti. Yargı ve yasama adım atmayınca Atalay, AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuştu. AYM de Atalay’ın ‘seçilme ve siyasi faaliyette bulunma’ ve ‘kişi hürriyeti ve güvenliği’ hakkının ihlal edildiğine hükmetmişti. Yüksek mahkeme ayrıca ihlalin ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına, yargılamada durma kararı verilmesine ve hükmün infazının durdurularak Atalay’ın tahliye edilmesine karar vermişti.

AYM kararı, 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne 27 Ekim’de ulaşmış, kararı uygulaması beklenen mahkeme topu Yargıtay’a atmıştı.

Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi de AYM’nin kararına uyulmamasına, Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ve başkan Zühtü Arslan dahil tahliye yönünde oy kullananan dokuz AYM üyesi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetmişti.

Atalay’ın avukatları da karara karşı Yargıtay 4. Ceza Dairesi’ne itirazda bulunmuş ancak itiraz reddedilmişti.

Avukatlar sonrasında dosyayı 1 Aralık’ta ikinci kez AYM’ye taşımıştı. 21 Aralık’ta AYM ikinci kez hak ihlali kararı vermişti. AYM’nin yerel mahkemenin ihlali gidermekle görevli olduğunu belirtmesine rağmen mahkeme dosyayı yeniden Yargıtay’a göndermişti. Yargıtay AYM’nin kararını “Hukuki değeri yok” diyerek yine tanımamıştı.