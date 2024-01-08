Fatih Camisi imamına bıçaklı saldırı: Yoğun bakıma alındı

Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişi, namazdan sonra bir şüpheli tarafından bıçakla yaralandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Fatih Camisi’nde namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkarıldı.

Namazın ardından imam odasına giren ve Usta’yla konuşmak istediğini belirten zanlı, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden B.E’yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli Ö.S. gözaltına alındı.​​​​​​​

Ö.S’nin akşam namazının ardından Fatih Camisi’nde “Allahu Ekber, kahrolsun İsrail. Uyanın Müslümanlar” şeklinde bağırması üzerine imam Usta’nın Ö.S’yi cami içerisinde bağırmaması için uyardığı tespit edildi.

Yerlikaya’dan açıklama

Yerlikaya, sosyal medyadaki paylaşımında yaralanan Usta ve Erdem’in tedavilerinin yoğun bakımda devam ettiğini belirtti.

Yerlikaya, saldırıyla ilgili soruşturmanın ‘hassasiyetle’ sürdürüldüğünü kaydetti.