Ender Saraç’a ‘çocuğa cinsel istismar’ davası: 22,5 yıla kadar hapsi istendi

İstanbul başsavcılığı, Dr. Ender Saraç’ın çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla kumu davası açtı. Savcılığın 12 yıldan 22,5 yıla kadar hapsini istediği Saraç ağır ceza mahkemesinde yargılanacak.

Ender Saraç. (AA)

DHA‘nın haberine göre iddianamede, 13 yaşındaki M.S.’nin 5 Aralık 2023’te öğrenim gördüğü okuldaki öğretmenlerine, babasından cinsel istismar gördüğüne dair beyanda bulunduğu, öğretmenlerinin ve okul idaresinin tuttuğu tutanakların polise bildirildiği ve savcılıkça soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İddianameye göre M.S. 7 Aralık 2023 günü Çocuk İzlem Merkezi’nde (ÇİM) verdiği ifadesinde de annesi ve babasının ayrılığı sebebiyle babasıyla aynı apartmanda başka dairelerde yaşadığını, sık sık bir araya geldiğini, babasının kendisine, annesine ve kardeşine kötü davrandığını, psikolojik şiddette bulunduğunu, altı yedi yaşlarından itibaren babasının kendisine ‘dokunduğunu’ anlattı.

İddianamede, kardeşi T.B.S’nin de M.S.’nin ifadelerini kısmen doğruladığı da yer aldı.

Anne ve çocuk şikayetinden vazgeçti

Ender Saraç hakkındaki tüm suçlamaları reddetmiş, boşanma aşamasında bulunduğu eşi tarafından kendisine iftira atıldığını, çocuğun da annesinin etkisinde bu ifadeyi verdiğini öne sürmüştü.

M.S., 13 Aralık 2023’te ÇİM’de ek ifade vererek şikayetinden vazgeçti. Anne Benan Saraç da aynı tarihte ikinci bir ifade vererek şikayetinden vazgeçti.

Ender Saraç ve eşi Benan Saraç’ın boşanma davası sürüyor.

Savcı çocuğun ilk ifadesinin gerçeği yansıttığını söyledi

İddianamede şunlar da belirtildi:

*Deliller ve tüm dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde mağdurun şeref ve namusunu ilgilendiren bir konuda şüpheliye iftira atmasını gerektirir ciddi bir neden yok.

*Aralarında daha önceden husumet yok.

*Anne ile baba arasında her ne kadar boşanma davası varsa da M.S olayı okuldaki öğretmenlerine anlatmış, anne sürece sonradan dahil olmuş.

*13 yaş itibariyle ergenlik çağındaki bir çocuğun bu beyanlarda bulunmasının ruhsal olarak kendisinde yaratacağı olumsuz etkinin önemi karşısında öğretmenlerine açılan çocuğun beyanlarının yönlendirme etkisinde olduğu ya da kurgudan ibaret olduğu ihtimali hayatın olağan akışına aykırı.

*Bu sebeplerle M.S.’nin ilk aşamada verdiği ayrıntılı beyanlarının samimi ve gerçeği yansıtır mahiyette olduğuna kanaat getirildi.

*Durum yargıya taşındıktan ve basında yer aldıktan sonra M.S.’nin şikayetten vazgeçmesine itibar edilmedi.

Habere erişim engeli gelmişti

Ender Saraç hakkında iddialar, bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımlarından sonra haberleştirilmişti.

İstanbul 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği, ‘Toplum sağlığının, kamu düzeninin korunması ve mağdurun üstün menfaati doğrultusunda‘ Ender Saraç hakkındaki haberler hakkında soruşturma tamamlanıp kovuşturma açılana kadar erişim engeli getirmişti.