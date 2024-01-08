Murat Kurum seçim kampanyasına İmamoğlu’nun sloganıyla başladı

Cumhur ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkan adayı Murat Kurum, kampanyasına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Heyecanımız var, gençliğimiz var, enerjimiz var” sloganıyla başladı.
Dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından adaylığı ilan edilen Kurum, seçim kampanyasına başlamadan önce eski İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın mezarını ziyaret etti.
Kurum, burada gazetecilere yaptığı konuşmada vaatlerini şöyle sıraladı:
*İstanbul’da tüm vatandaşlarımızı kucaklayacağız. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Tarihi restorasyonlarımızı yapacağız.
*İstanbul’un deprem riskini bertaraf edecek adımlar atacağız. İstanbul’da tek riskli yapı kalmayana kadar çalışacağız. 39 ilçede depreme karşı çalışmalarımızı yapacağız.
*Trafik karmaşasının giderildiği bir İstanbul olacak. Yeşiliyle, mavisiyle burada huzurla yaşayacaklar. Hem trafik anlamında hem de deprem riski anlamında çalışmalar yapacağız.
Kampanyaya rakibinin sloganıyla başladı
Kurum, konuşmasını “Heyecanımız var, gençliğimiz var, enerjimiz var” sözleriyle sonlandırdı.
Kurum’un bu cümlesi İmamoğlu’nun 2019 seçimlerinde kullandığı ve sloganı haline gelen “Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var” cümlesine benzerliği dikkat çekti.
Kurum’un seçim kampanyasına rakibinin sloganıyla başlaması sosyal medyada da gündem oldu.