AKP, bazı belediye başkanı adaylarını açıkladı: İstanbul’da Murat Kurum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP’nin yerel seçimlerde yarışacak bazı adaylarını açıkladı.
Adaylar şöyle:
- Artvin: Mehmet Kocatepe (Eski Artvin belediyesi başkanı)
- Aydın: Mustafa Savaş (Milletvekili)
- Balıkesir: Yücel Yılmaz (Balıkesir belediye başkanı)
- Bingöl: Erdal Arıkan (Bingöl belediye başkanı)
- Bitlis: Nesrullah Tanğlay (Bitlis belediye başkanı)
- Bursa: Alinur Aktaş (Bursa belediye başkanı)
- Çanakkale: Jülide İskenderoğlu (Eski milletvekili)
- Çankırı: Hüseyin Filiz (Eski milletvekili)
- Denizli: Osman Zolan (Denizli belediye başkanı)
- Düzce: Faruk Özlü (Düzce belediye başkanı, eski bilim, sanayi ve teknoloji bakanı)
- Edirne: Belgin İba (Edirne il başkanı)
- Elazığ: Şahin Şerifoğulları (Elazığ belediye başkanı)
- Erzurum: Mehmet Sekmen (Erzurum belediye başkanı)
- Eskişehir: Nebi Hatipoğlu (İYİ Parti’den AKP’ye geçen milletvekili)
- Giresun: Aytekin Şenlikoğlu (Giresun belediye başkanı)
- Isparta: Şükrü Başdeğirmen (Isparta belediye başkanı)
- Kastamonu: Tahsin Babaş (Eski Kastamonu belediye başkanı)
- Kocaeli: Tahir Büyükakın (Kocaeli belediye başkanı)
- Muğla: Aydın Ayaydın (Eski milletvekili)
- Ordu: Hilmi Güler (Ordu belediye başkanı, eski milletvekili, eski enerji bakanı)
- Rize: Rahmi Metin (Rize belediye başkanı)
- Samsun: Halit Doğan (Çarşamba belediye başkanı)
- Sinop: Yakup Üçüncüoğlu (Sinop İl Genel Meclisi başkanı)
- Tokat: Eyüp Eroğlu (Tokat belediye başkanı)
- Yalova: Mustafa Tutuk (Yalova belediye başkanı)
- İstanbul: Murat Kurum (Milletvekili, eski çevre ve şehircilik bakanı)