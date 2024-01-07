Yaramazlara biraz batar!

AKP, bazı belediye başkanı adaylarını açıkladı: İstanbul’da Murat Kurum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP’nin yerel seçimlerde yarışacak bazı adaylarını açıkladı.

Fotoğraf: AA

Adaylar şöyle:


  • Artvin: Mehmet Kocatepe (Eski Artvin belediyesi başkanı)
  • Aydın: Mustafa Savaş (Milletvekili)
  • Balıkesir: Yücel Yılmaz (Balıkesir belediye başkanı)
  • Bingöl: Erdal Arıkan (Bingöl belediye başkanı)
  • Bitlis: Nesrullah Tanğlay (Bitlis belediye başkanı)
  • Bursa: Alinur Aktaş (Bursa belediye başkanı)
  • Çanakkale: Jülide İskenderoğlu (Eski milletvekili)
  • Çankırı: Hüseyin Filiz (Eski milletvekili)
  • Denizli: Osman Zolan (Denizli belediye başkanı)
  • Düzce: Faruk Özlü (Düzce belediye başkanı, eski bilim, sanayi ve teknoloji bakanı)
  • Edirne: Belgin İba (Edirne il başkanı)
  • Elazığ: Şahin Şerifoğulları (Elazığ belediye başkanı)
  • Erzurum: Mehmet Sekmen (Erzurum belediye başkanı)
  • Eskişehir: Nebi Hatipoğlu (İYİ Parti’den AKP’ye geçen milletvekili)
  • Giresun: Aytekin Şenlikoğlu (Giresun belediye başkanı)
  • Isparta: Şükrü Başdeğirmen (Isparta belediye başkanı)
  • Kastamonu: Tahsin Babaş (Eski Kastamonu belediye başkanı)
  • Kocaeli: Tahir Büyükakın (Kocaeli belediye başkanı)
  • Muğla: Aydın Ayaydın (Eski milletvekili)
  • Ordu: Hilmi Güler (Ordu belediye başkanı, eski milletvekili, eski enerji bakanı)
  • Rize: Rahmi Metin (Rize belediye başkanı)
  • Samsun: Halit Doğan (Çarşamba belediye başkanı)
  • Sinop: Yakup Üçüncüoğlu (Sinop İl Genel Meclisi başkanı)
  • Tokat: Eyüp Eroğlu (Tokat belediye başkanı)
  • Yalova: Mustafa Tutuk (Yalova belediye başkanı)
  • İstanbul: Murat Kurum (Milletvekili, eski çevre ve şehircilik bakanı)

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