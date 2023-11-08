Akşam Postası / 8 Kasım 2023

AB Komisyonu’ndan Türkiye raporu: Demokrasideki gerileme sürüyor
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun raporuna göre Türkiye’nin demokratik kurumlarının işleyişinde ciddi eksiklikler devam ediyor.
AYM ‘sansür yasasının iptali’ talebini reddetti
Anayasa Mahkemesi (AYM) ‘sansür yasası’ diye tanımlanan dezenformasyonla mücadele yasasının 29’uncu maddesinin iptalini içeren talebi oy çokluğuyla reddetti.
Gazeteciler AYM önünde: Sansür yasasına hayır
Akşener’den Kılıçdaroğlu’na: Gereğini yapmıyorsan hançerlenirsin
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım” sözlerine yanıt verdi.
Kılıçdaroğlu, bir tweet ve muhtardan dolayı çekilmemiş
CHP’nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay sırasında okuduğu bir tweet ve bir muhtarın sözlerinden dolayı ikinci turda seçimden çekilmediğini dile getirdi.
Döviz arayışı: Şimşek yeniden ABD yolcusu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’la birlikte ocakta JPMorgan’ın düzenleyeceği yatırımcılar toplantısına katılmak üzere ABD’ye gidecek.
Bakan Yerlikaya sığınmacı sayısını açıkladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye’de 3 milyon 254 bin 904’ü geçici koruma altındaki Suriyeliler olmak üzere, toplam 4 milyon 643 bin 986 düzenli sığınmacı bulunduğunu bildirdi.
Ekimde altın kazandırdı, borsa kaybettirdi
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ekimde en yüksek aylık reel getiri yüzde 0,89’la külçe altında oldu.
Borsada dün en çok kazandıran hisseler
İsrail karşı saldırıda: 10 bin 569 Filistinli öldü
İsrail’in Gazze’ye saldırılarında ölenlerin sayısı 10 bin 569’a yükseldi.
Demans hastası Aysel Tuğluk gözaltına alındı
Demans hastası Kürt siyasetçi Aysel Tuğluk, gözaltına alındı.
Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı mı?
Bir dönem yatırım aracı haline gelen otomobiller bu özelliğini giderek kaybediyor.